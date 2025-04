Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 14 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: In Franken und in der Oberpfalz zunächst einige Wolken und örtlich etwas Regen. Sonst nach Nebel viel Sonne, Höchstwerte 14 bis 21 Grad. Morgen - am Ostersonntag - sonnig, am Nachmittag Wolken und später örtlich Schauer und Gewitter, 19 bis 25 Grad. Auch am Ostermontag freundlich mit einzelnen Regenfällen oder Gewittern bei 14 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 06:00 Uhr