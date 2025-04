Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 14 bis 20 Grad, später an den Alpen örtlich Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Heute ist es meist sonnig, nur in Schwaben und an den Alpen gibt es später mehr Wolken. Ab dem Nachmittag sind an den Alpen Schauer und Gewitter möglich. Windig ist es bei 14 bis 20 Grad. Kommende Nacht letzte Schauer, sonst meist klar bei 9 bis 2 Grad. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen bleibt es recht freundlich, Höchstwerte morgen bis 23, am Dienstag bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 06:00 Uhr