Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 14 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei maximal 14 bis 19 Grad. In der Nacht sinken die Werte auf plus 6 bis minus 4 Grad. Auch am Wochenende nach Auflösung einzelner Nebelfelder freundlich und noch ein bisschen wärmer. Am Montag viele Wolken und gebietsweise Regen, es wird wieder kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2025 06:00 Uhr