Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 10 bis 16 Grad

Habeck verhandelt in Katar über Flüssiggas-Lieferungen

Doha: Bundeswirtschaftsminister Habeck trifft sich heute mit dem Emir von Katar, um über Lieferungen von Flüssigerdgas zu sprechen. Begleitet wird der Minister von einer Wirtschaftsdelegation. Katar ist einer der größten Flüssiggas-Exporteure. Um sich von russischem Gas unabhängiger zu machen, setzt die Bundesregierung darauf, andere Lieferanten zu finden. Dafür müssen laut Habeck aber auch sogenannte LNG-Terminals in Deutschland gebaut werden. Es handelt sich um Anlagen zum Be- und Entladen von Tankern, die per Pipeline an ein Gasnetz angeschlossen werden. Bisher kommt Flüssiggas über Terminals in den Niederlanden und Belgien nach Deutschland. Am Abend fliegt Habeck weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate - dort will er vor allem über den Export von Wasserstoff reden, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2022 10:00 Uhr