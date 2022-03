Nachrichtenarchiv - 20.03.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Früh gibt es im Westen noch ein paar Wolkenfelder, dann wird es überall sonnig, bei maximal 10 bis 16 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Es bleibt freundlich - morgen bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Ab Dienstag etwas wärmer bei 13 bis 18 Grad. Nachts klar bei Tiefstwerten zwischen plus 3 und minus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2022 08:00 Uhr