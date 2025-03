Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, 4 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Nur im Norden wolkig, sonst überwiegend sonnig. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. In der Nacht oft sternenklar. Im Verlauf in Franken und an den Alpen teilweise nebelig. Es kühlt ab auf -1 bis -7 Grad. Morgen und in den kommenden Tagen nach der Auflösung von Nebelfeldern sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 14:00 Uhr