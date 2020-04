Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig, ab und zu gibt es hohe Wolkenfelder. Höchstwerte 20 bis 24 Grad. Die Aussichten: Morgen weiterhin meist sonnig. Am Wochenende vielerorts mehr Sonne als Wolken, nachmittags und abends sind lokale Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 18 bis 24 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 15:00 Uhr