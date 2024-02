Das Wetter in Bayern: Meist regnerisch bei höchstens 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts Regen, der sich an die Alpen zurückzieht. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. In der Nacht an den Alpen anfangs noch Regen, sonst trocken und zeitweise klar; mitunter Nebel. Tiefstwerte um -1 Grad. Morgen bewölkt oder trüb und vereinzelt Regen. Am Wochenende vor allem in Alpennähe viel Sonnenschein, sonst bewölkt bis trüb mit gelegentlichem Regen. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad; Höchstwerte morgen 3 bis 8 Grad, am Wochenende wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.02.2024 11:45 Uhr