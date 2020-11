Nachrichtenarchiv - 10.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Verbreitet neblig bei 5 bis 9 Grad. Oberhalb von 600 Metern meist freundlich, später aus Südwesten bewölkt, bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Donnerstag neblig oder stark bewölkt. Am Freitag vor allem im Süden länger schön und wieder milder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2020 06:00 Uhr