Das Wetter in Bayern: meist neblig, 10 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In höheren Lagen teils klar, sonst neblig. Es kühlt ab auf 10 bis 4 Grad. Tagsüber bleibt es heute und in den nächsten Tagen oft neblig, in den Bergen zeigt sich örtlich die Sonne. Höchstwerte zwischen 8 und 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2024 01:00 Uhr