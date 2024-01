Das Wetter in Bayern: Meist klar, Tiefstwerte -4 bis -10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend klar oder nur leicht bewölkt, nur im Alpenvorland trüb durch Hochnebel. In der Nacht Tiefstwerte zwischen -4 und -10 Grad. Morgen und am Wochenende südlich der Donau von örtlich zähem Nebel abgesehen oft sonnig. Sonst teils bewölkt , teils freundlich.Tiefstwerte -2 bis -10 Grad, Höchstwerte +4 bis minus 2 Grad

