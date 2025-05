Das Wetter in Bayern: Meist klar, tagsüber Gewitterneigung in den Alpen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, im Südwesten später wolkig. Tiefstwerte von 12 Grad am Bodensee bis 2 Grad im Bayerischen Wald. Tagsüber anfangs mehr Sonne als Wolken und trocken. Später steigt in den Alpen das Schauer- und Gewitterrisiko. Höchstwerte zwischen 12 und 25 Grad.

