Das Wetter in Bayern: Meist klar bei Tiefstwerten von 16 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar mit höchstens einigen wenigen Wolken. 16 bis 13 Grad. Tagsüber vielerorts Sonne. Zum Abend hin in den Alpen vereinzelt Gewitter möglich. Mittwoch und Donnerstag wechselhaft mit Sonne, Wolken und teils kräftigen Regenschauern und Gewittern. Nachmittagstemperaturen zwischen 24 und 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 20:00 Uhr