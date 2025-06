Das Wetter in Bayern: Meist klar bei 16 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist klar bei Tiefstwerten zwischen 16 und 7 Grad. Am Wochenende gibt es nur wenige Wolken, am Montag dann wechselnd bewölkt und von Westen ziehen vereinzelt Schauer und Gewitter herab. Es wird heißt bei 26 bis 36 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2025 17:00 Uhr