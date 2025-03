Das Wetter in Bayern: Meist klar, am Tag wieder sonnig

Das Wetter in Bayern: Meist klar. Tiefstwerte +6 bis -4 Grad. Tagsüber wieder viel Sonne. 15 bis 19 Grad. Am Montag im Tagesverlauf gebietsweise Regen. Am Dienstag wieder freundlicher. Aber insgesamt etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 20:00 Uhr