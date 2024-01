Das Wetter in Bayern: Meist klar, Abkühlung auf -7 bis -15 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar. Temperaturrückgang auf -7 bis -15 Grad. Morgen recht freundlich mit einigen lockeren Wolkenfeldern bei 0 bis 5 Grad. Am Montag und Dienstag oft bewölkt und zeitweise Regen, dabei sehr windig. Es wird etwas wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2024 18:45 Uhr