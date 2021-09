Nachrichtenarchiv - 05.09.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, später örtlich Nebel bei 13 bis 7 Grad. In den kommenden Tagen viel Sonnenschein, nur morgen auch dichtere Wolken. Höchstwerte zwischen 22 und 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2021 23:00 Uhr