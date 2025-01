Das Wetter in Bayern: Meist heiter, minus 2 bis plus 3 Grad.

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig oder leicht bewölkt, in den Niederungen neblig-trüb. Höchstwerte minus 2 bis plus 3 Grad. In der kommenden Nacht von Norden stellenweise leichter Regen mit Glatteisgefahr. Südlich der Donau etwas Schnee. Minus ein bis minus 11 Grad. Morgen gebietsweise etwas Regen oder Schnee mit Glättegefahr. Am Donnerstag und Freitag überall trocken, Höchstwerte minus 2 bis plus 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2025 06:00 Uhr