Das Wetter in Bayern: meist freundlich, vereinzelt Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend meist freundlich. Nur vereinzelt Schauer oder Gewitter, die sich bis in die Nacht hinein ziehen können. Tiefstwerte dann zwischen 14 und 11 Grad. Morgen und in den kommenden Tagen wolkig bis sonnig, dazu ganz selten Schauer oder Gewitter. Es wird wärmer mit Temperaturen bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2024 17:00 Uhr