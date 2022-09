Das Wetter in Bayern: meist freundlich, vereinzelt Regen, 23 bis 27 Grad

Koalition hat neues Entlastungspaket offenbar geschnürt

Berlin: Bundeskanzler Scholz will am Vormittag über die Details des neuen, dritten Entlastungspakets informieren - gemeinsam mit den Vorsitzenden von SPD, Grünen und FDP, Esken, Nouripour und Lindner. Nach stundenlangen Beratungen und einer Nachtsitzung hatte sich die Ampel-Koalition am Morgen geeinigt. Justizminister Buschmann twitterte, man habe ein sehr gutes Ergebnis. Das Entlastungspapier soll ersten Informationen zufolge ein Gesamtvolumen von 65 Milliarden Euro haben. Für Rentnerinnen und Rentner ist eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro vorgesehen, heißt es in dem Beschlusspapier. Für Studierende gibt es demnach einmal 200 Euro. Die ersten beiden Entlastungspakete der Koalition hatten ein Volumen von zusammen rund 30 Milliarden Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2022 11:00 Uhr