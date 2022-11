Das Wetter in Bayern: Meist freundlich mit einigen Wolkenfeldern

Biden und Xi verurteilen Drohungen mit Atomwaffen

Nusa Dua: US-Präsident Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi haben russische Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine verurteilt. Beide Seiten stimmten auch überein, dass ein Atomkrieg niemals geführt werden sollte. Das sagte Biden nach einem Treffen der Präsidenten auf der indonesischen Insel Bali. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hatten Vertreter Moskaus immer wieder mehr oder weniger offen auch einen Einsatz von taktischen Atomwaffen in der Ukraine in Erwägung gezogen. Biden sprach bei dem Treffen mit Xi auch den Konflikt um Taiwan an. Der US-Präsident prangerte dabei ein zunehmend agressives Vorgehen Pekings an. Dies untergrabe "Frieden und Stabilität" in der Region der Taiwan-Straße und bedrohe den globalen Wohlstand.

