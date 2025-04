Das Wetter in Bayern: Meist freundlich, Höchstwerte bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist freundlich, nur gelegentlichen Schleierwolken. Im Alpenvorland und im Westen Frankens lebhafter Ostwind. Die Höchstwerte erreichen 18 bis 24 Grad. In der Nacht oft klar, im Westen Frankens später auch Schauer. Es kühlt auf 10 bis 3 Grad ab. Morgen und zum Wochenstart Sonne und Wolken; örtlich auch Schauer und Gewitter. Es bleibt mild bei maximal 23 Grad, am Alpenrand bei Föhn noch wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 15:00 Uhr