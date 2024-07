Das Wetter in Bayern: Meist freundlich, Gewitter mit UWeWa

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, nur im Südosten teils wolkig mit etwas Regen. Gegen Abend im Süden Schauer. Für das Gebiet von Mittelfranken bis ins Alpenvorland gilt eine Unwetterwarnung vor punktuell schweren Gewittern. Höchstwerte 25 bis 32 Grad. Die Nacht wird meist klar bei 16 Grad. Morgen viel Sonne; in Westbayern später kräftige Schauer und Gewitter. Es wird wieder heiß. Am Montag bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen und etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 15:30 Uhr