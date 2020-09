Das Wetter in Bayern: Meist freundlich, bis 22 Grad

Belarussische Oppositionspolitikerin Kolesnikowa möglicherweise festgenommen

Minsk: Die belarussische Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa ist Medienberichten zufolge festgenommen worden. Die junge Frau soll in der in der Innenstadt von Minsk von Unbekannten in einen Kleinbus gezogen worden sein, heißt es auf der Internetseite tut.by. Der belarussische Koordinierungsrat geht davon aus, das Kolesnikowa festgenommen wurde. Die Behörden dementieren dies. Die Aktivistin ist Mitglied des von der Opposition in Belarus gegründeten Koordinierungsrates und zählt zu den wenigen, die sich gegen den Gang ins Exil entschieden haben und in Belarus geblieben sind. Kolesnikowa gehörte zu den engsten Mitarbeiterinnen der Oppositionskandidatin Tichanowskaja. Der Koordinierungsrat will zwischen der Oppostion und Präsident Lukaschenko vermitteln. Auch am Wochenende gingen wieder Zehntausende gegen den Staatschef auf die Strasse, über 630 Menschen wurden festgenommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2020 14:00 Uhr