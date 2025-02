Das Wetter in Bayern: Meist freundlich bei minus 1 bis plus 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Vor allem von Oberschwaben bis ins Alpenvorland ist es heute länger trüb. Sonst gibt es viel Sonne bei minus einem bis plus sechs Grad. Die Nacht wird erst klar, später neblig bei Tiefstwerten von minus einem bis minus zehn Grad. Bis Dienstag bleibt es so, etwas Nebel, sonst viel Sonnenschein. Höchstwerte minus ein bis plus sechs Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 06:00 Uhr