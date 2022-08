Nachrichtenarchiv - 13.08.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich, besonders im Westen Bayerns viel Sonnenschein. Höchstwerte zwischen 26 und 31 Grad.In der Nacht klar oder nur leicht bewölkt bei Tiefsttemperaturen um 13 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Auch in den nächsten Tagen oft freundlich. Am Montag in Südbayern leichte Gewitterneigung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2022 11:15 Uhr