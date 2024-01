Das Wetter in Bayern: meist freundlich bei 5 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Südosten noch überwiegend sonnig, sonst vereinzelt dichtere Wolken, aber trocken bei 5 bis 14 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt und stellenweise regnerisch. In Ostbayern Glatteisgefahr. Tiefstwerte +4 bis -1 Grad. Die Aussichten: Morgen teils bewölkt, teils freundlich. An den Alpen auch Sonnenschein. Am Donnerstag bewölkt mit Regen, am Freitag meist trocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 15:00 Uhr