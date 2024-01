Das Wetter in Bayern: meist freundlich bei 4 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nähe der Berge zunächst zeitweise bewölkt, sonst oft sonnig bei 4 bis 9 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefsttemperaturen um minus 3 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es freundlich. Höchstwerte am Tag 6 bis 11 Grad. Tiefstwerte in der Nacht zwischen plus 2 und minus 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 07:00 Uhr