Meldungsarchiv - 23.07.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Den Nachmittag über sonnige Abschnitte im Wechsel mit lockeren Wolkenfeldern. Im nördlichen Franken leichte Schauerneigung. Vielerorts sehr lebhafter Wind. Temperaturen zwischen 25 und 31 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt; vereinzelt Schauer. Tiefstwerte 18 bis 13 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Ab Dienstag kühler mit Höchstwerten um 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 16:00 Uhr