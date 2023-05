Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: meist freundlich bei 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist freundlich, dabei windig. Am Alpenrand und in den Mittelgebirgen vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. Tiefstwerte in der Nacht zwischen 14 und 8 Grad. Morgen ändert sich wenig. Am Dienstag wechselhafter mit Schauern und Gewittern und nur noch 15 bis 21 Grad. Am Mittwoch im Norden wieder freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2023 15:00 Uhr