Das Wetter in Bayern: Meist freundlich bei 13 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Recht freundlich mit längerem Sonnenschein. Nur am östlichen Alpenrand und ganz im Norden Frankens stark bewölkt. Höchstwerte 13 bis 18 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten um die 4 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch Morgen nach Frühnebel meist sonnig bei 15 bis 19 Grad. Ab Dienstag wechselhaft und regnerisch. Kühler bei 11 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 12:00 Uhr