Das Wetter in Bayern: meist freundlich bei 12 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: In vielen Niederungen noch zäher Nebel oder Hochnebel. Später meist freundlich bei 12 bis 17 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, in der Früh von Westen her einzelne Schauer. Tiefstwerte um 7 Grad. Ab morgen teils bewölkt, teils sonnig. Höchstwerte am Tag 16 bis 24 Grad; Tiefstwerte in der Nacht 13 bis 7 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.10.2024 10:30 Uhr