Das Wetter in Bayern: Meist freundlich bei 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist freundlich, nur stellenweise einige Wolkenfelder. 11 bis 17 Grad. In der Nacht teils locker bewölkt, teils länger klar; im Südosten örtlich Nebel bei 7 bis 2 Grad. Die Aussichten: Auch morgen wieder viel Sonne. Am Samstag bewölkt mit gelegentlichem Regen. Am Sonntag südlich der Donau wieder freundlicher, sonst bewölkt aber kaum Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 15:00 Uhr