Das Wetter in Bayern: Meist freundlich, 21 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig, im Osten auch leicht bewölkt. Höchstwerte 21 bis 25 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. Morgen wieder überwiegend sonnig und trocken. Auch am Montag und Dienstag vielerorts recht freundlich, im Westen und Süden aber unbeständig mit örtlichen Schauern und Gewittern. Höchstwerte 18 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 15:00 Uhr