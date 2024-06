Das Wetter in Bayern: meist freundlich

Das Wetter in Bayern: Bis zum Mittag im Südosten meist bewölkt und vereinzelt Regen. Ansonsten freundlich mit sonnigen Abschnitten, bei maximal 14 bis 19 Grad. In der Nacht in Nordbayern klar, an den Alpen auch Regen. Die weiteren Aussichten: Bis zum Wochenende meist trocken mit Sonne und Wolken. Am Samstag kann es Gewitter geben. Es wird mit 16 bis 24 Grad wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2024 09:45 Uhr