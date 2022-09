Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, immer wieder sind Regenschauer möglich. Es ist windig, bei maximal 8 bis 14 Grad. Auch in der Nacht Regen, bei Tiefstwerten bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Es bleibt wechselhaft und regnerisch. Am Sonntag zeigt sich südlich der Donau ab und zu die Sonne. Es bleibt kühl bei 8 bis 15 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2022 09:45 Uhr