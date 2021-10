Nachrichtenarchiv - 14.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ist es oft stark bewölkt und besonders Richtung Tschechien fällt zeitweise etwas Regen, im Südwesten dagegen bleibt es trocken. Maximal 7 bis 14 Grad. Die Aussichten: Am Freitag meist trocken, im Süden recht sonnig. Am Samstag trocken und nach örtlichem Frühnebel zunehmend sonnig. 10 bis 16 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2021 06:00 Uhr