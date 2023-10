Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, vereinzelt sonnig

Das Wetter in Bayern: heute Abend wechselnd bewölkt, nur vereinzelt Sonnenschein. Nur in Unterfranken bleibt es länger sonnig. Mitunter lebhaft auffrischender Wind. In der Nacht sind im östlichen Mittelgebirgsraum vereinzelt Schauer möglich. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Morgen und am Montag teils sonnig, teils bewölkt; von Oberfranken bis nach Niederbayern vereinzelte Schauer. Höchstwerte 13 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 18:00 Uhr