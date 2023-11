Das Wetter in Bayern: meist bewölkt, vereinzelt Schneefall, im Süden freundlicher

Das Wetter in Bayern: am Nachmittag südlich der Donau auch mal freundliche Abschnitte, an den Alpen teils länger sonnig und meist trocken. Sonst überwiegend bewölkt und vereinzelt Schnee oder Schneeregen bei Höchstwerten von -2 bis +4 Grad. In der Nacht stellenweise Schneefall und Straßenglätte bei +2 bis -7 Grad. In den nächsten Tagen oft bewölkt und zeitweise Schnee oder Schneeregen, an den Alpen regnerisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 12:00 Uhr