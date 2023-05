Das Wetter in Bayern: meist bewölkt, vereinzelt Schauer

Kurzmeldung ein/ausklappen Parteitage in Bayern treffen wichtige Personalentscheidungen

Amberg: In Bayern haben Freie Wähler, SPD und AfD auf Parteitagen wichtige Personalentscheidungen getroffen. Die Freien Wähler bestätigten Hubert Aiwanger als Parteichef. Er bekam in Amberg 95 Prozent der Delegiertenstimmen. In seiner Rede warnte Aiwanger vor einer Alleinregierung der CSU. Fünf Monate vor der Landtagswahl bezeichnete er die Freien Wähler als Antreiber der aktuellen Koalition. In Augsburg bestätigte die bayerische SPD ihr Führungsduo. Florian von Brunn erhielt 86,5 Prozent, Ronja Endres kam auf fast 90 Prozent. Von Brunn ist auch Spitzenkandidat der SPD. Er kündigte an, im Wahlkampf auf soziale Themen zu setzen. Bayerns AfD kürte Katrin Ebner-Steiner und Martin Böhm zu Spitzenkandidaten. Sie riefen ihre Partei in Greding zum Kampf gegen die CSU auf. Intern mahnten sie Geschlossenheit an.

