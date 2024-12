Das Wetter in Bayern: meist bewölkt, vereinzelt Regen, teils Glatteisgefahr

Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt, nur ab und zu kurzzeitig Sonne. Im Südosten am frühen Vormittag noch häufig Regen, örtlich Glatteisgefahr. Sonst nur einzelne Schauer. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen weiterhin meist bewölkt, vereinzelt Regen oder Schnee, vor allem in der Nähe der Alpen. Am Donnerstag nur südlich der Donau freundliche Abschnitte. Tageshöchstwerte in den kommenden Tagen 0 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 06:00 Uhr