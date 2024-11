Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und zeitweise Regen

Das Wetter in Bayern: Zeitweise Regen, in höheren Lagen auch Schnee, später im Süden zunehmend trocken. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Am Tag meist bewölkt und zeitweise Regen und sehr windig. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Von Mittwoch an wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, zwischendurch einzelne Regen-, Graupel- und Schneeschauer.

