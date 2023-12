Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und windig, zeitweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag am Alpenrand etwas Sonne. Sonst stark bewölkt bis trüb und zeitweise Regen. Lebhafter Wind mit starken Böen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in den Hochlagen des Bayerischen Waldes sowie vor Stark- und Dauerregen im Frankenwald, dem Fichtelgebirge und dem Bayerwald. Höchstwerte zwischen 7 und 10 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen, Tiefstwerte um 7 Grad. In den kommenden Tagen südlich der Donau zunehmend freundlich. Sonst weiter bewölkt und gebietsweise etwas Regen bei 6 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2023 06:00 Uhr