Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und windig

Das Wetter in Bayern: Abends meist bewölkt. Vereinzelt Schauer bei lebhaftem bis starkem Wind. Nachts einige Schauer, im Süden zunehmend klar. Abkühlung auf 10 bis 0 Grad. Morgen meist freundlich und trocken. Donnerstag von Westen her zunehmend bewölkt und nachfolgend Regen. Freitag bayernweit bewölkt, vereinzelt Regen. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad; Höchstwerte 10 bis 17 Grad, am Freitag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 17:00 Uhr