Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und vereinzelt Regen. Höchstwerte 17 bis 21 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt und gebietsweise Regen. Tiefstwerte um 12 Grad. Morgen und am Sonntag teils sonnig, teils bewölkt und insbesondere morgen gebietsweise schauerartige Regenfälle. Am Montag mehr Sonne als Wolken und meist trocken. Tageshöchstwerte 16 bis 23 Grad, am Montag etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 07:00 Uhr