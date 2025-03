Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und regnerisch, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und regnerisch, an den Alpen Dauerregen und in höheren Lagen Schnee. Sonne gibt es am ehesten in Unterfranken. Höchstwerte zwischen 6 und 14 Grad. Morgen vereinzelt Regen, örtlich Nebel und öfter Sonne. Am Montag wechselhaft, am Dienstag freundlicher. Temperaturen 5 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 10:00 Uhr