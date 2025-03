Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und regnerisch, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und regnerisch, in Richtung Alpen Dauerregen und in höheren Lagen Schnee. Nur in Teilen Frankens trocken, Höchstwerte 6 bis 14 Grad. Morgen und am Montag ähnlich wie heute. Am Dienstag kaum noch Regen, örtlich sonnig bei 5 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 06:00 Uhr