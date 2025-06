Das Wetter in Bayern: meist bewölkt und gebietsweise Regen bei 18 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und zwischen Alpenrand und Niederbayern öfter Regen. Ab dem Nachmittag örtlich Gewitter. Tageshöchstwerte zwischen 18 und 23 Grad. In der kommenden Nacht von Hessen her Regen bei 16 bis 10 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig und gebietsweise Regen oder Gewitter. Auch Samstag und Pfingstsonntag unbeständig bei dann maximal 19 bis 27 Grad.

