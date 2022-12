Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, örtlich Regen oder Schnee

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden vielerorts bewölkt, stellenweise etwas Regen oder Schnee. Auch in der Nacht meist bewölkt mit Regen oder Schnee; Abkühlung auf +2 bis -2 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen meist Wolken, aber nur vereinzelt Niederschläge. Am Donnerstag in Alpennähe freundlicher. Tagsüber 0 bis 5 Grad. Nachts leichter Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2022 17:00 Uhr