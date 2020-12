Nachrichtenarchiv - 11.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: meist trocken, aber oft bewölkt oder neblig-trüb, am Alpenrand bei Föhn etwas Sonnenschein. Höchstwerte 0 bis plus 5 Grad. Die weiteren Aussichten: morgen und am Sonntag viele Wolken, aus Westen Schneeregen, etwas milder. Am Montag trocken und freundlicher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2020 06:00 Uhr